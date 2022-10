Concorso magistratura | domande entro il 21 novembre per 400 nuove assunzioni

per 400 posti, domande entro il 21 novembre 2022 . È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami n. 84 del 21 ottobre 2022 il bando del Ministero della Giustizia per ...... 'L'indipendenza dellaper me è un idolo. Se non ne avessi un rispetto sacrale non ... dal momento in cui si bandisce una quello in cui i vincitori prendono servizio, mi occuperò ...Concorso Corte dei Conti per 60 amministrativi: i requisiti e le prove da affrontare. Data scadenza e come candidarsi.Sisma dell’Aquila 2009: il Tribunale del comune capoluogo dell’omonima provincia e della regione Abruzzo, taglia del 30% il risarcimento ai parenti delle vittime. Per il Tribunale Civile dell’Aquila c ...