“Con quelle ciabattine rosa” | Antonino credeva che Edoardo fosse gay | la confidenza ad Alberto – VIDEO

(Di lunedì 24 ottobre 2022)Spinalbese chiacchierando conDe Pisis, ha parlato della sessualità diDonnamaria durante le prime battute del Grande Fratello Vip: “Lui si è presentato con leed io ho pensato…”.chegay: “Con…” Spinalbese, per via della “presentazione” di, all’inizio ha creduto che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LA NAZIONE

...la decima stagione, ossia quella 2023/2024. Significa che a metà gennaio, nell'ePrix d'esordio di Città del Messico, in griglia ci saranno 'solo' 22 monoposto, due in meno rispetto a...È il principio affermato dalla Corte costituzionale,la sentenza 209 del 13 ottobre 2022. Per ... come possono essere in particolarelavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche ... Prostituzione e gioco d’azzardo Quelle faide regolate con gli omicidi ROCCA PIETORE - «Gianpaolo, sei il solito pessimista». Il sindaco Rocca Pietore, Andrea De Bernardin, non si convinse subito del grave allarme meteo lanciato dall'assessore ...Con Spalletti, nel 2018-19, e con Conte ... Un Lautaro in più Una mano la darà anche quel Lautaro Martinez che va a segno da tre partite di fila (4 centri in tutto) e che al Camp Nou ha segnato il ...