Colpo di scena in Argentina | il River ‘regala’ il titolo al Boca | VIDEO

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Emozioni incredibili e colpi dinel Clausura argentino. Gli ultimi minuti sono stati da impazzire: a 90 minuti dal termine ilaveva 51 punti, il Racing di Avellaneda a 50. Le partite non sono per nulla banali, contro le grandi rivali di sempre. Ilcontro l’Independiente e Racing ospita ilPlate. IlJuniors va sotto alla Bombonera con rigore di Leandro Fernandez e rischia la clamorosa beffa. Passano appena 4 minuti e arriva il pareggio con Guillermo Fernandez. IlJuniors trova il gol del vantaggio con Seba Villa. Nel frattempo anche il Racing va in vantaggio al 56’ con Rojas su rigore. Poi il finale da brividi: all’80’, quasi in contemporanea, ilpareggia contro il Racing con Miguel Borja e l’Independiente fa 2-2 con Vallejo. Il ...

È tra il 90° e il 95° che l'impossibile diventa possibile nell'incrocio di emozioni vissute nei derby. La Bombonera è un catino che esplode di gioia "grazie" agli acerrimi rivali del River, ad Avellan ...