Clitoride | lesioni e non solo | quello che ancora non sappiamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) C'ètanto da imparare sul. Come confermato dalla dottoressa Rachel Rubin, urologa a Washington, DC, "è completamente ignorato da tutti. Non esiste una comunità medica che si sia assunta la responsabilità della ricerca, della gestione, della diagnosi della vulva e delle condizioni a essa correlate". Eppure non studiare più in generale la vulva, presenta preoccupanti conseguenze. In una ricerca del 2018 apparsa sulla rivista Sexual Medicine, il dottor Rubin, il dottor Goldstein e i colleghi hanno scoperto che il mancato esame della vulva e delha portato diversi medici a trascurare regolarmente la salute sessuale delle donne. Tra le documentazioni, quelle riguardantialin procedure come interventi chirurgici alla zona pelvica, episiotomie ...