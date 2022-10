Claudia Gerini confessa la pazienza necessaria per la sua famiglia allargata

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 24 ottobre 2022)parla della sua, dellache ha dovuto sempre avere nel crearla ma tutto è per amore delle due figlie che per lei restano sempre bambine. L’attrice svela come riesce ad organizzare le feste, anche il Natale tutti insieme. E’ al settimanale F che racconta i sacrifici necessari per amore della, non è per niente semplice ma mentre altri non vogliono sentire parlare di queste situazioni così difficili da gestire lei spiega come fa.ha due figlie, Rosa che ha 18 anni ed è nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, sono stati sposati solo 2 anni, dal 2002 al 2004. La piccola di casa è Linda, ha 16 anni ed è nata dalla lunga storia d’amore tra ...