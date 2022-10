Cingolani | ministro ombra del gas | svela la paura di Meloni | senza tecnici non si scavalla l' inverno

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La conferma dell'excome consigliere ad personam rappresenta la continuità con Draghi.farà coppia fissa con Pichetto Fratin, almeno per il prossimo. E i giornali sovranisti già insorgono per il melting pot energetico

Allo stesso tempo l'exha inviato mail a tutti i parlamentari europei per chiedere di prendere le distanze dal piano della Commissione Europea. Noi siamo molto preoccupati. Lo ...Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine dell'assemblea di Federchimica a Milano, dove si è detto soddisfatto anche della nomina dell'exquale consulente per il ...La conferma dell'ex ministro come consigliere ad personam rappresenta una continuità con Draghi. Cingolani farà coppia fissa con Pichetto Fratin, almeno per ..."Cingolani ha fatto politiche contro il clima. Quindi è in linea con la visione culturale politica della destra. Cingolani ha rallentato i processi verso l'auto elettrica e le rinnovabili. Noi siamo m ...