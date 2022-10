Cifa Italia | il presidente Cafà saluta il governo Meloni | Daremo il nostro apporto

Dottrina Lavoro

... Presidente di Amnesty International, che lavora come esperto di Educazione alla Cittadinanza Globale pressoOnlus e dal 2016 è coordinatore della Global Campaign on Education in. ...Contrattazione collettiva aziendale di qualità per i nuovi modelli organizzativi, è questo il titolo del corso di formazione voluto da. Presidente Cafà, quali sono le motivazioni dietro questa iniziativa . Come confederazione, abbiamo sempre investito sulla formazione continua. Di fronte ad un cambio di epoca come ... CIFA Italia: corso di Contrattazione collettiva aziendale di qualità