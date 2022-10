“Ci vediamo dall’altra parte” Lutto nella musica italiana | il cantante aveva 41 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022), è morto Guido Carboniello, lo storico leader degli Styles. Ed è grande rammarico per tutti i fan di J-Ax e non solo. Guido ‘Styles’ era infatti, per gli ammiratori del rapper milanese, uno di famiglia. Il 41enne era stato il suo chitarrista di lunga data che, sul palco, portava non solo un suono ma anche uno spettacolo. “Avrai sempre più stile. Ciao Guido, sei solodella strada”, è con questa frase che la pagina Facebook ufficiale dei fan di J-Ax ha salutato il chitarrista. Guido è morto per via del cancro che l’colpito tempo fa. Anche se sembrava avere tutto sotto controllo, il male si è ripresentato e non gli ha dato scampo. Carboniello è morto all’inizio della settimana all’Hospice Il gelso – Fondazione Giuseppina Prina di Erba, ...