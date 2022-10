Champions | ultima chiamata per la Juventus | in quota Allegri si gioca tutto Dinamo Zagabria-Milan | prevale il '2'

Juventus , chiuse le indagini sulle plusvalenze e sugli stipendi. Alla vigilia della sfida contro il Benfica,spiaggia per restare nella, arrivano le comunicazioni della Procura che rendono ancora più tese queste ore per il club bianconero. La Procura di Torino ha notificato ai componenti del ...... che nella sua carriera in panchina non è mai stato eliminato nella fase a gironi di... Abbiamo la possibilità di tenere aperta la porta, perché se il Benfica vincesse l'andremmo in ...Allegri obbligato a vincere per restare in corsa: “Andremo bene. Temo l’euforia, non interrompiamo il nostro momento magico" ...(Adnkronos) – “Se uscissimo dalla Champions non sarebbe un fallimento, sarei molto dispiaciuto ma ora non pensiamoci”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla v ...