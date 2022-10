Champions League | scelto l’arbitro che dirigerà Napoli-Rangers al Maradona

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Vittoria preziosissima quella colta dalin trasferta all’Olimpico per 0-1 contro la Roma. Il successo riporta gli azzurri in solitaria in vetta alla classifica di Serie A, ma non c’è tempo per godersi troppo l’ultima vittoria: è già tempo di pensare alla prossima gara. Mercoledì alle ore 21 allo stadiotorna protagonista la, con ildi Luciano Spalletti che sarà chiamato all’ennesima impresa al cospetto deidi Glasgow. In attesa di ascoltare le conferenze stampa dei due allenatori (Spalletti parlerà domani alle ore 14.30, mentre van Bronckhorst alle ore 18.45, ndr), è stato svelato il nome delcheil match. FOTO: Getty –...

