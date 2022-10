Champions League | la Juventus cerca il colpo in casa del Benfica | il '2' a 3 | 75

E' come una formula matematica, neanche di quelle più complicate, ed è la storia della Juventus in questa. Domani sera affronta il Benfica nel cuore rosso del Da Luz: ai lusitani ...Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund di: 'Domani daremo il massimo per batterli, non sarà facile. Haaland In campo aperto è inarrestabile, quello che mi ha stupito è che si muove bene anche nei piccoli spazi in area di ...Chi potrebbe partire titolare Chi è indisponibile e chi in dubbio UEFA.com vi svela le probabili formazioni della quinta giornata di UEFA Champions League. Martedì 25 ...Vincere per continuare a sperare. E continuare a sperare vuol dire solo vincere. E' come una formula matematica, neanche di quelle più complicate, ed ...