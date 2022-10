Champions League | gli arbitri | Inter-Viktoria a Ekberg Napoli-Rangers a Meler

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’arbitro svedese Andreasè stato designato per l’incontro di mercoledì a San Siro (ore 18.45) tra l’e ilPlzen, per il Gruppo C di. La sfida tradi Glasgow, in programma sempre mercoledì alle 21 al ‘Maradona’ e per il Gruppo A disarà diretta dall’arbitro turco Halil Umut. SportFace.

... con il gran gol che ha permesso al Napoli di passare anche all'Olimpico e allungare la sua impressionante striscia positiva: 11 vittorie di fila trae campionato, compresa quella di ...Simone Inzaghi studia la sua Inter per la partita contro il Viktoria Plzen, match importante per il futuro indei nerazzurri Simone Inzaghi studia la sua Inter per la partita contro il Viktoria Plzen, match importante per il futuro indei nerazzurri. Il tecnico potrebbe ...Iscrizione avvenuta con successo. Giornata di vigilia in casa Juventus in vista della decisiva trasferta di Lisbona per mantenere aperto uno spiraglio di qualificazione agli ottavi di finale di Champi ...Milan, l'obiettivo di brevissimo termine sarà quello di passare il turno. La gara di domani sera contro la Dinamo Zagabria assumerà un valore importante ...