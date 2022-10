Champions League | come vedere Benfica-Juventus in TV

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Siamo solamente a fine ottobre, eppure pare essere già arrivato il momento delle sfide da dentro o fuori. Se non per tutti almeno per la, che arriva al penultimo turno della fase a gironi diin una situazione davvero precaria, che impone ai bianconeri l’obbligo di vincere per poter sperare di proseguire l’avventura europea. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono reduci da un inizio anno di grandi difficoltà, sia in campionato che in coppa, e non sono più permessi passi falsi per non compromettere il cammino in campo nazionale ed internazionale. E così la sfida che vedrà la Juve impegnata sul campo delnella serata di martedì 25 ottobre ha già il sapore di uno spareggio, anche se le due squadre potranno contare su armi ben diverse. La compagine portoghese infatti giocherà la partita ...