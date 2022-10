Globalist.it

Trivelle,, grandi opere e: al governo sono arrivati gli epigoni di Trump e Bolsonaro. E ovviamente tra le prime prese di posizione di ministro dell'ambiente non c'è la lotta ai cambiamenti ......2 km, in grado di soddisfare la richiesta energetica della centraledi Zaporizhzhia oltre ... Si tratta di una barriera di blocchi die trincee lunga 24 chilometri, documentata da ... Cemento e nucleare: il governo Meloni spiega subito che sull’ambiente farà come Trump e Bolsonaro Un report degli esperti al Consiglio di Sicurezza punta il dito contro le attività sospette nel sito di Punggye-ri e in quello di Yongbyon ...La Corea del Nord e' nelle fasi finali dei preparativi per un test nucleare (il settimo), con attività rivolte a scavare un tunnel sotterraneo e testare i dispositivi di attivazione. (ANSA) ...