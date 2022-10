Calciomercato.com

... la squadra di Spalletti ha saputo soffrire , il gruppo diha resistito ma senza Dybala e ... Di Irrati scrive anchesul Corriere della Sera: Per Roma - Napoli l'arbitro è Irrati con Di ...... ex arbitro ed ex designatore, che ha commentato le polemiche sollevate daieri sera. "Tutto era in mano alla benedetta tecnologia - aggiunge- nelle mani di un Var chiamato Nasca, ... Casarin: 'Mourinho parla di arbitri per evitare l'analisi tecnica della partita' Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Paolo Casarin, ex arbitro: MOURINHO E SEMPRE L'ALIBI ARBITRALE - "Ieri la gara è stata interessante, con un Napoli che in questo momen ..."Irrati sul rigore salvato dal VAR. Abisso controlla". Questo il titolo dell'analisi arbitrale di Paolo Casarin ...