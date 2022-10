L'Eco di Bergamo

La coppia, che conviveva da qualche mese in unadi Giussago, ha perso la vita nel terribile ...tragedia che mi addolora e colpisce profondamente la nostra comunità ' ha dichiarato Albino, ......che erano residenti alla frazione Moriago del nostro comune - ha spiegato stamani Albino, ... che ha due figli, c'è una foto con il cane più grande, Ivan, che la coccola mentre lei è acon ... Casa Suardi, al via il cantiere in Piazza Vecchia: lavori finiti entro la fine del 2023 L’intervento. La riqualificazione dello storico edificio consentirà alla Biblioteca Mai di acquisire nuovi spazi per l’archivio storico e la consultazione dei documenti. Ha preso il via lunedì 24 otto ...Si chiamavano Heros Gobbi e Patrizia Libutti, lui 46 anni, lei 45, travolti e uccisi nel tardo pomeriggio di ieri da un treno a lunga percorrenza non lontano dalla casa dove convivevano a Gussago, in.