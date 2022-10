Carenza di farmaci in Italia | allarme Federfarma

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) –lancia l’sulladisu tutto il territorio nazionale. Secondo i dati Aifa, mancherebbero circa 3mila medicine tra paracetamolo, antidepressivi e antibiotici. Forte ladi ibuprofene, soprattutto da 600 e 800, e problemi di approvvigionamento per il formato sciroppo. Iperutilizzo, ma anche mancanza di materie prime e prezzo dei carburanti per il trasporto tra le cause. L'articolo proviene daSera.