Calendario Skate Canada 2022 | programma e orari Grand Prix pattinaggio artistico | guida tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Prosegue il-2023 di. Dopo la tappa d’apertura, quella diAmerica, il circuito si sposterà più a nord, nello specifico in Mississauga, in Ontario, per il classico, rientrato finalmente indopo la lunga parentesi pandemica. Si tratterà d un appuntamento di alto profilo, complice la presenza di alcuni colossi del movimento, in particolar modo nipponici, tra cui spicca ad esempio il Campione Mondiale in carica nonché argento e bronzo olimpico Shoma Uno, la compagna di squadra Rika Kihira (pronta a tornare alle competizioni dopo un periodo lunghissimo di pausa) e della coppia d’formata da Riku Miura-Ryuichi Kihara. Tra le ...