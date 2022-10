Calciomercato Juventus | scelto il nuovo centrocampista | è fortissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La, per la prossima sessione estiva, sembra pronta a mettere le mani su un; un giocatore di immenso talento. Pogba e Paredes sono stati gli acquisti, per il centrocampo, nell’ultima sessione estiva; al momento, però, i due non hanno reso secondo le aspettative. Il francese è alle prese con il recupero dal problema muscolare avuto nella prestagione mentre l’argentino sta faticando ad imporsi nel sistema di gioco dei bianconeri. Una situazione non semplice considerando come, in mezzo al campo, lasiano diverse stagioni a dover fare i conti con diversi problemi. Ecco perché, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che la società possa decidere di tornare sul mercato per andare a rinforzare ulteriormente il centrocampo; andiamo a vedere il profilo su cui la dirigenza sembra aver ...