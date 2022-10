Calcio | l' Aston Villa annuncia Emery | che lascia il Villarreal

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L'allenatore spagnolo Unaisarà dal 1 novembre prossimo il nuovo allenatore dell', in Premier League. Lo hato il club inglese che la scorsa settimana ha esonerato il manager ...

L'allenatore spagnolo Unai Emery sarà dal 1 novembre prossimo il nuovo allenatore dell'Aston Villa, in Premier League. Lo ha annunciato il club inglese che la scorsa settimana ha esonerato il manager Steven Gerrard dopo una sconfitta 3 - 0 con il Fulham. Il 50enne Emery lascerà pertanto il Villarreal.