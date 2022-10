Calcio | Allegri | ' uscire dalla Champions? Sarei dispiaciuto ma ora non pensiamoci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lisbona, 24 ott. - (Adnkronos) - "Se uscissimonon sarebbe un fallimento,moltoma ora non". Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match diLeague con il Benfica, dove i bianconeri sono obbligati a vincere per sperare di restare in corsa per gli ottavi. "Se il Benfica perdesse domani e vincesse l'ultima, non potremmo che andare in Europa League ma facciamo un passo alla volta: la squadra sta bene, fisicamente e mentalmente, l'importante è fare una gara di grande compattezza", aggiunge