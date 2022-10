Cade dal muretto | grave bimbo di sei anni | elitrasportato al Bambino Gesù di Roma

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Undi 6, nel pomeriggio di ieri, domenica 23 ottobre, è stato vittima di un incidente, è caduto da unsbattendo la testa. Grande la paura per i cuginetti del, con i quali quest’ultimo stava giocando non lontano da casa, che hanno dato subito l’allarme. In breve sono stati attivati i soccorsi che sono arrivati sul posto tempestivamente e il piccolo è stato trasportato in eliambulanza aldi. Il piccolo precipita dalmentre gioca Successo alle 13 e 45 nel Comune di Rio Freddo, in provincia di. Il piccolo si trovava vicino casa e stava giocando con i cugini quando, non si sa bene come mai, è caduto da undi 1,70 metri d’altezza sbattendo la testa. Ma il ...

La Nuova Sardegna

... che si inserisce appieno nel filone dei thriller a sfondo politico influenzaticlima di ... nel corso della quale un manipolo di soldati statunitensinelle mani delle forze coreane e cinesi, ...Ecco le le foto più bellemondo La Superluna dello Storione segue a quelle di maggio, giugno e ... questa Luna è detta anche "del grano" perchénel mese della raccolta del cereale (In foto New ... Bonnanaro, cade dal tetto: 64enne in coma La Nuova Sardegna Così come lo scorso anno, per i cucinieri arriva un passo falso contro i monzesi a inizio stagione. Se nel 2021/22 la sconfitta in Semifinale di Del Monte® Supercoppa all’Eurosuole Forum era costata l ...Così come lo scorso anno, per i cucinieri arriva un passo falso contro i monzesi a inizio stagione. Se nel 2021/22 la sconfitta in Semifinale di Del Monte® Supercoppa all’Eurosuole Forum era costata l ...