Agenzia ANSA

... in, il leader di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) appare col 53% delle intenzioni di voti validi, mentre l'attuale presidente Jair Bolsonaro (Pl) col 47%, stando ad undell'...... che propone uno stile inedito (lo abbiamo visto sulla Pulse per il, qui per saperne di più)... i quali dovranno scegliere il suono che emetterà la vettura tramite unsui social ( qui ... Brasile: sondaggio Atlas, Lula al 53%, Bolsonaro al 47% Al ballottaggio del 30 ottobre, in Brasile, il leader di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) appare col 53% delle intenzioni di voti validi, mentre l'attuale presidente Jair Bolsonaro (Pl) col 47 ...Sahi Gupta (WISTA India): le donne di mare meritano un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro Al sondaggio, i cui risultati sono contenuti nel rapporto “The Diversity Handbook” che verrà presentato al ...