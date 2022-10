Boxe | Italia | è conferma come potenza agli Europei femminili 2022

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’si èta unadi validissimo livellodiche si sono tenuti a Budva, in Montenegro, dal 14 al 22 ottobre. Bilancio complessivo: cinque mede, una d’oro, una d’argento e tre di bronzo. A livello numerico si tratta della stessa quantità di Alcobendas 2019, ma la distribuzione è diversa (allora fu 2-1-2). Il nostro Paese ha chiuso al quarto posto in un medere che è risultato composto da pugili di 21 Paesi. Nondimeno, quellana è la terza maggior quantità di allori conquistati. In entrambi i casi, al primo e secondo posto ci sono Irlanda e Ucraina, mentre l’argento in più offre alla Bulgaria la terza posizione nel conteggio ufficiale ...

... lo scorso marzo, anche la Coppa. Follari ha anche citato i successi di Sonia D'Agostino: ' ... In particolare è stato ricordato come il Maestro diEugenio Dragone abbia fornito le sue ...Il presidente della FPI, Flavio D'Ambrosi , traccia il bilancio della manifestazione: ' Ancora una volta l'pugilistica dimostra di essere altamente competitiva. La Nazionale azzurra femminile ha conseguito un eccellente risultato, che testimonia la bontà del nuovo percorso delle squadre azzurre ... TUTTO PRONTO A MONZA PER LA GRANDE SERATA PROMO BOXE ITALIA CON DUE TITOLI IN PALIO - DIRETTA RAISPORT La Testa batte Staneva, dopo tre anni è nuovamente campionessa d'europa: è la prima italiana ad aver vinto anche una medaglia alle Olimpiadi ...Medaglia d'oro nei Campionati europei femminili, categoria 57 kg, per Irma Testa. La pugile cittadina acquisita di Assisi con verdetto unanime ha battuto la bulgara Svetlana Staneva. Confermato così l ...