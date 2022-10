Borsa | Hong Kong chiude a - 6 | 36% dopo nuovi vertici Pcc

Agenzia ANSA

LadiKong crolla ai minimi dal oltre un decennio all'indomani dell' annuncio dei nuovi vertici del Partito comunista cinese, con il presidente Xi Jinping che ha strappato un inedito terzo ...leggi anche La Cina ferma il rally globale e va in rosso: i dati di Pechino non convinconodi ... Cina eKong crollano. Futures Usa in rosso In Asia spiccano i tonfi degli indici cinesi e di ... Borsa: Hong Kong affonda a -4,22%, a minimi ultimi 13 anni - Ultima Ora La Borsa di Hong Kong crolla ai minimi dal oltre un decennio all'indomani dell' annuncio dei nuovi vertici del Partito comunista cinese, con il presidente Xi Jinping che ha strappato un inedito terzo ...Borsa di Milano oggi 24 ottobre: il Ftse Mib parte in rialzo e lo spread si porta sotto i 230 punti. In aumento anche le principali piazze europee, dopo il tonfo in Asia.