Borsa di Milano euforica nel primo giorno del governo Meloni | cala pure lo spread

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Prima seduta dopo la costituzione delampiamente positiva per ladi: l’indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell’1,93% a 21.982 punti, l’Ftse All share in crescita dell’1,85% a quota 23.877. Piazza Affari è stato il migliore tra i mercati azionari del Vecchio continente, tutti comunque in ampio aumento: quasi sullo stesso piano disi è mossa Madrid, che ha concluso in crescita dell’1,8%, seguita da Francoforte (+1,6%) e Parigi (+1,5%). Neldelseduta molto positiva Le piazze del Vecchio Continente, in particolare, beneficiano della discesa del prezzo del petrolio dopo l’accordo del Consiglio Ue su tetto al prezzo del gas, riforma del Ttf di Amsterdam e stoccaggi comuni. Lo ...

Prima seduta dopo la costituzione del governo Meloni ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,93% a 21.982 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,8 ...