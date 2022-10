Boris Johnson rinuncia alla leadership Tory e a Downing Street Strada spianata per Rishi Sunak | sarà il primo premier britannico indiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’exministroha deciso diree di ritirarsi dcorsa per: in questo modo, ha lasciato campo libero al suo ex Cancelliere dello Scacchiere, pronta a diventare ildi colore. BoJoe aEra atterrato a Londra ieri, determinato più che mai a riprendersi prima lae poi...

- - > .si è chiamato fuori in extremis dalla sfida per la successione a Liz Tuss come leader della maggioranza Tory e primo ministro del Regno Unito; e quindi dal tentativo di un clamoroso ...L'accordo non c'è e, tornato a Londra 'di corsa' dalle sue vacanze ai Caraibi, deve dire addio al suo sogno di tornare da leader dei Tory a Downing Street . Non ci sarà alcun BoJo bis in Inghilterra, dove ...Si fa sempre più vicina la prospettiva di una incoronazione già oggi del 42enne ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, a nuovo leader del Partito Conservatore britannico e automaticamente succe ...L'ex ministro delle finanze del Regno Unito, Rishi Sunak sembra destinato a diventare il prossimo primo ministro UK, questo pomeriggio. Sunak potrebbe ess ...