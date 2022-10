Bonus psicologo | scadenza domande il 24 ottobre Le info utili

L'INPS ha appena comunicato la data di pubblicazione delle graduatorie del. Come già detto in diverse occasioni, a differenza di altri precedenti contributi erogati in passato, l'assegnazione del voucher non avviene mediante il consueto meccanismo del click ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato il decreto di attuazione del cosiddetto, previsto dalla Legge 15/2022 e finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro ...Entro il 7 dicembre 2022, l’INPS pubblicherà le graduatorie per l’assegnazione del bonus psicologo. Ecco come funzione.La presidente dell'Ordine regionale, Maria Antonietta Gulino: "Tante richieste dai giovani, è dimostrazione del disagio" ...