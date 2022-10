Bonus Psicologo | domande entro oggi 24 ottobre | come richiederlo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ultimi giorni per fare domanda per accedere al: stando a quanto comunicato dall’Inps con il Messaggio numero 2905 del 21 luglio 2022, la piattaforma per richiedere la prestazione sarà disponibile fino al 242022. In base a quanto si legge nel Decreto che ha istituito la misura, ogni cittadino avrà a disposizione fino a 600 euro annui da spendere in percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica. Essendo illegato all’Isee, dall’importo massimo di 600 euro si scenderà proporzionalmente fino a un minimo di 200 euro. Sarà possibile richiedere il, nella misura minima, fino a un Isee di 50.000 euro. Per la misura erano stati stanziati originariamente 10 milioni di euro. Dato l’altissimo numero diricevute, le risorse si sono ...

La piattaforma Inps attraverso cui richiedere il 'Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia', il cosiddettoè aperta fino ad oggi, 24 ottobre. Lo ricorda il ministero della Salute. Un numero considerevole di persone, infatti, subito dopo la pandemia si è ritrovata a fare i conti con disturbi ...L'INPS ha appena comunicato la data di pubblicazione delle graduatorie del. Come già detto in diverse occasioni, a differenza di altri precedenti contributi erogati in passato, l'assegnazione del voucher non avviene mediante il consueto meccanismo del click ...La piattaforma Inps attraverso cui richiedere il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’, il cosiddetto bonus psicologo è aperta fino ad oggi, 24 ottobre. Lo ricorda il ...Poche adesioni nel cesenate: tanti terapeuti non hanno aderito alla misura voluta dal ministro Speranza per lo stress da pandemia ...