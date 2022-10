Bolzano | una donna di 35 anni trovata morta in casa Ipotesi femminicidio | si cerca il marito diretto in Albania

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un’altra vita di unaspezzata dalla violenza. Auna giovanedi 35è stata uccisa nella sua abitazione. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica, dopo una segnalazione da parte dei parenti del, Avni Mecje. Nell’appartamento in viale Trieste la polizia ha rinvenuto il corpo della vittima. Per il momento la pista più accreditata sarebbe quella del: si stando il, che potrebbe esserein, leggiamo su Tgcom24. “L’uomo durante una telefonata avrebbe annunciato di dover scappare perché rito. Si sarebbe allontanato dacon la macchina e il telefono della moglie e potrebbe essere ...

L'uomo durantetelefonata avrebbe annunciato di dover scappare perché ricercato. Si sarebbe allontanato dacon la macchina e il telefono della moglie e potrebbe essere diretto in Albania, ...Dedica tempo ed energie adattività di organizzatore di cultura. Dalla seconda edizione, cioè ... del Teatro Regio di Torino, del Teatro Carlo Felice di Genova, l'Orchestra "Haydn" die ...Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, ma quello che va delineandosi a Bolzano sembra essere l’ennesimo caso di femminicidio: nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 ottobre, è ...La vittima, Alexandra Elena Mocanu, 35enne originaria dalla Romania che lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino, è stata trovata morta e avvolta in una coperta nella sua abitaz ...