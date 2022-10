Bolzano | barista di 30 anni uccisa nella sua abitazione | la polizia cerca il marito

(Di lunedì 24 ottobre 2022), una trentenne è statasua. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, dopo una segnalazione. E' in un'appartamento in viale Trieste 42...

Nell'appartamento in viale Trieste sono intervenuti la squadra mobile della questura di Bolzano e la scientifica. La donna di circa 30 anni lavorava come barista in un esercizio del capoluogo. L'allarme è scattato domenica nel tardo pomeriggio. Massimo il riserbo degli inquirenti. NordEst – Un'altra vita di una donna spezzata dalla violenza. A Bolzano una giovane donna è stata uccisa nella sua abitazione. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica, dopo una segnalazione.