Bollette verso la riduzione | il gas torna sotto i 100 euro Ma la stangata sui prezzi è solo rinviata all' inverno

In alcuni casi la protezione richiesta, per la natura del servizio, è più elevata: ad esempio, il sistema PagoPA per i pagamenti di utenze ela Pubblica Amministrazione supporta la ...'La vera notizia è che il prezzo del gas è sceso sotto la soglia dei 100 euro e quindi lesmetteranno di aumentare, anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi', sottolinea il ...un ...Ancora in calo il prezzo del gas alla vigilia dell'incontro dei ministri europei. Un debutto per Pichetto Fratin, accompagnato da Cingolani ...Si raffreddano con decisione le quotazioni el gas naturale, che addirittura è sceso al di sotto della soglia dei 100 euro per Mwh, sulla scia della strategia europea per calmierare… Leggi ...