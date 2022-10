Bollette | ecco il piano del governo Meloni | le prime mosse antirincari della neopremier

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il primo decreto delsarà un decreto Aiuti 4. E il nuovo esecutivo è già al lavoro per definire il pacchetto di interventi per frenare i rincari. Nell'ordine, è in programma una norma per fermare i distacchi dei morosi delle: una moratoria di almeno sei mesi, ma allo studio ci sono anche rateizzazioni più lunghe (oltre i 10 mesi già previsti). Ilpunta anche a cambiare il bonus sociale con un nuovo meccanismo che prevede di scollegarlo dal parametro Isee. Un'altra misura riguarderà gli aiuti per le giovani coppie, under 35, sui mutui per la prima casa. Infine, c'è da prorogare il credito d'imposta per le attività commerciali che hanno registrato aumenti almeno del 30% nelle forniture di luce e gas rispetto al 2019. Intanto il messaggio consegnato ai ministri nel primo Cdm dell'era ...