Bollette | cosa ci sarà nel primo decreto del governo Meloni

Ma c'è anche un'altrache ci tengo a dire'. Quale 'Che la Pubblica amministrazione non è un ... hanno messo i dipendenti in smart working per risparmiare sulle. È una via che potrebbe ......sede europea si è aperta la possibilità di utilizzare le risorse per la coesione non spese anche per fronteggiare l'emergenza energetica e sostenere famiglie e imprese strozzate dal caro -. ...ANCONA - Era tutto previsto. A leggere tra le righe dell’ultimo rapporto di Bankitalia, la mannaia del caro-bollette incombeva da tempo, almeno dai primi mesi del 2021, sul destino ...Paolo Zangrillo è il nuovo ministro per la Pubblica amministrazione. Succede a Renato Brunetta, che in un anno e otto mesi ha avviato una profonda riforma del pubblico impiego come ...