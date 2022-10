Boban | «Negli anni scorsi si è lavorato male sui settori giovanili»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le parole disul momento del calcio italiano: «Per cambiare serve tempo, bisogna lavoare bene e sono necessari gli stadi» Zvonimirha parlato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai. Di seguito le sue parole sullo stato di forma del movimento calcistico italiano. «Sappiamo che in questiin Italia si ènei, oltre al fatto delle infrastrutture. Dopo Pirlo non ci è più stato talento nell’Italia. Per cambiare il calcio italiano servono 10-15e bisogna lavorare tanto e bene. Soprattutto gli stadi che è un punto imprescindibile». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole disul momento del calcio italiano: "Per cambiare serve tempo, bisogna lavoare bene e sono necessari gli stadi" Zvonimirha parlato a Radio Anch'io Sport su Radio Rai. Di seguito le sue parole sullo stato di forma del movimento calcistico italiano. "Sappiamo che in questi anni in Italia si è lavorato male nei ...I giocatori della Stella Rossa si erano mesi al riparospogliatoi.e altri suoi compagni rimasero sul campo. LA REAZIONE DILa polizia o, stando ad alcuni resoconti di allora, ...Le parole di Boban sul momento del calcio italiano: «Per cambiare serve tempo, bisogna lavoare bene e sono necessari gli stadi» Zvonimir Boban ha parlato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai. Di seguito ...Blog Calciomercato.com: Sul muro dello stadio Maksimir di Zagabria, dove domani sera il Milan giocherà una partita importante per la qualificazione agli ottavi di finale della ...