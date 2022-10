Boban | “Milan | puoi vincere a Zagabria Ma la Dinamo è tosta”

Zvonimir, ex campione delora capo del calcio dell'Uefa, è intervenuto in diretta nel corso di "Radio Anch'io lo Sport" su RaiRadio1 parlando di, di calcio in generale e della corsa scudetto. ...Per quello che riguarda il gioco loro sembrano pronti per arrivare in fondo", ha esorditosui partenopei di Spalletti. "Ilha grandisismo carattere anche se non gioca bene come il Napoli. ...Per l’Italia ci vogliono 10-15 anni per ritornare al top, e avvicinarsi al livello dell’Inghilterra. Così l'ex fantasista del Milan in un'intervista radiofonica. L’ex fantasista del Milan Zvonimir Bob ...Intervistato da Radio Rai, l'ex dirigente del Milan, Zvonimir Boban, ha parlato della lotta scudetto e anche della prossima gara di Champions dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria. MILAN A ZAGABRIA ...