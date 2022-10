Bergomi sull’Inter | “So che i giocatori si sono parlati Serviva ritrovare lo spirito giusto”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Beppeha parlato dell’Inter e di come si stia riprendendo rispetto all’inizio della stagione. “So che isi, senza allenatore, senza nessuno. Penso sia stata quella la base da cuiripartiti. E’ troppo importante per questa societàlo. Barella? Determina sempre una gara e trascina tutto il gruppo”. SportFace.

