Benzema | «I miei eroi sono mio padre e mia madre | perché se la sono passata davvero male»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’attaccante del Real Madrid, Karim, ha rilasciato una lunga intervista a GQ prima di ricevere il Pallone d’Oro. Ha raccontato la sua carriera, l’aspirazione al Mondiale in Qatar e ha toccato tanti altri temi. A partire dai suoi gusti in tema di abbigliamento. «Cosa mi piace indossare? Dipende dall’occasione. Jeans, una tuta. È bel tempo o brutto tempo?stanco o no? Nonquasi mai stanco però. Anche così, penso attentamente a cosa indosserò ogni volta che esco. Anche sesolo un paio di pantaloni della tuta. Mi guardo allo specchio e penso: “Okay, va bene” o “non ti sta molto bene”. Mi fermo un attimo. Mi prendo il mio tempo. Gioco a calcio, quindi posso permettermi vestiti costosi». Ciaccessori da cui sei ...

Quando la tua squadra ha il pallone, dove guardi: "Non guardo la palla ma chi ce l'ha e, ... Ma iocchi vagano un po ' ovunque, sempre". In quale parte del campo preferisci essere In area,...Il Premier: "iventi mesi sono stati straordinari, ho imparato molte cose". Le consultazioni ..., stella del Real Madrid, vince il pallone d'oro a 34 anni. Campionato, continua a vincere il ...Il fuoriclasse del Real Madrid e della nazionale francese è reduce dall’anno migliore della propria carriera: un altro titolo nella Liga, l’ennesima UEFA Champions League e soprattutto il Pallone d’Or ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...