Benfica-Juventus | i convocati di Allegri | ancora assenti Chiesa e Pogba

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Massimilianoha diramato la lista dei giocatoriper, sfida delicatissima valida per la quinta giornata del gruppo H di Champions League. Infatti, se il discorso qualificazione agli ottavi è ormai chiuso, i bianconeri devono lottare anche per conservare almeno il terzo posto, che vale l’Europa League. Per farlo, però, ladovràfare a meno di pedine importanti, alle prese con i lunghi infortuni., infatti,, oltre a Di Maria e Bremer. Ecco quindi la lista completa dei. Portieri: Szczesny, Pinsoglio Perin. Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti Rabiot, Fagioli. ...

TORINO - (e.e.) Il debutto in Serie A contro l'Empoli, sognando anche la Champions. Samuel Iling - Junior, infatti, è nella lista dei convocati di Max Allegri per Lisbona . Inglese, 19 anni, di ruolo ...Dobbiamo trovare soluzioni e lo farà anche la'. Non dà alibi alla Juve ma neanche si fida il tecnico delRoger Schmidt alla vigilia della gara di Champions che potrebbe decidere le ...Benfica-Juventus è una gara fondamentale per la stagione bianconera, ma anche per le casse del club. Nel caso in cui fosse sancita l’eliminazione dalla coppa più prestigiosa molte cose potrebbero acca ...Torino, 24 ott. - (Adnkronos) - L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del match con il Benfica, valido per la quinta giornata della fase ...