Beautiful anticipazioni | Sheila usa Jack per arrivare a Finn e il piano funziona

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 25 ottobre 2022? Non mancano le nostreche ci rivelano tutti i dettagli con le ultime news da Los Angeles. Avrete visto che Steffy si prepara a partire, non senza preoccupazioni visto che teme chepossa approfittare del momento. E non sbaglia. La Carter infatti ha già unin mente e per portarlo a termine, userà il padre di. Nessuno infatti sa che tra i due c’è una sorta di accordo.ha avuto una relazione clandestina coned è il padre biologico di. Il problema è che non vuole che sua moglie lo scopra e per questo motivo, è davvero disposto ad assecondare le follie di. Non sa quanto può essere ...