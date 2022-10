Basket | EuroCup 2022-2023 | Venezia e Trento a caccia della prima vittoria | trasferta dura per Brescia

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Si disputa tra domani e mercoledì la terza giornata dell’e per le italiane è il momento di cambiare marcia. Una solain sei partite, infatti, persino a ora, anche se il turno in arrivo non sarà facilissimo. Si parte con la difficileper, che domani sera scende sul campo del Cluj. I veneti hanno ceduto all’esordio di strettissima misura in casa dell’Ulm,di cedere in casa contro il Bourg en Bresse. Due ko che potevano essere due vittorie, maarriva all’appuntamento dopo ladi lusso in campionato contro l’Olimpia Milano e contro hanno una squadra che sino a ora ha perso anch’essa di misura con ...