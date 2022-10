Barista uccisa | Alexandra aveva 35 anni | si cerca il marito in fuga | ' forse è scappato in Albania'

Chi era laa Bolzano e dove è successo il femminicidio . La salma trovata avvolta in una coperta: subito disposta l'autopsia . Il marito della donna è ricercato: forse sta scappando in ...in casa a Bolzanotrentenne: la polizia cerca il marito Nell'appartamento in viale Trieste 42 la polizia ha trovato la salma della giovane donna avvolta in una coperta. L'allarme è ...Omicidio nel Milanese. Un uomo è stato trovato nella tarda serata di ieri ferito da colpi d'arma da fuoco all'addome e al torace a bordo ...Si sta cercando il marito della giovane donna trovata trovata ieri uccisa nel suo appartamento a Bolzano. La vittima Alexandra Elena Mocanu, 35 anni originaria dalla Romania, da poco tempo viveva nel.