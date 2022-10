Bagni no - gender al liceo ' Brera' di Milano | la preside | ' Tanti studenti in transizione'

TGCOM

Si allunga sempre più la lista degli istituti scolastici italiani che introducono i'no'. L'ultimo a entrare nella ...Milano, il liceo che ha abolito imaschili e femminili Al liceo artistico Brera di Milano sono stati aboliti imaschili e femminili a favore di'no' all'insegna della neutralità di genere. Il provvedimento è stato firmato dalla dirigente scolastica con l'appoggio dei rappresesntanti d'istituto, come raccontato da un servizio di ... Scuola, bagni "no gender" in un liceo di Milano contro le etichette sessuali Bagni "no gender" al liceo artistico Brera di Milano all'insegna della neutralità di genere. Lla preside: "Qui tanti ragazzi in transizione sessuale" ...In un liceo milanese è stato aggiunto il bagno neutro. Secondo la preside sono "molti gli studenti in transizione sessuale" ...