Azimut tra gli investitori della campagna di crowfunding di HiNelson

(Di lunedì 24 ottobre 2022) 1 milione di euro raccolti: superato l’obiettivo minimodi equity crowdfunding di, la startup che rivoluziona il modo di vivere e amare il mare La realtà di accessori nautica e articoli per la pesca sportiva da diporto ha appena lanciato la suasu MamaCrowd con l’obiettivo di raccolta di 1 milione e mezzo di euro ed ha già superato l’obiettivo minimo a pochi giorni dal lancio del valore di 1 milione di eurorientra anche tra gli investimenti del fondoELTIF – Venture Capital ALIcrowd II A pochi giorni dal lancio, ladi equity crowdfunding di Nelson, la startup che rivoluziona il modo di vivere e amare il mare, sulla più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding MamaCrowd, ha ...