“Avevi la forza del sogno” | la lettera di Luca Valdiserri al figlio Francesco

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un dolore che il tempo potrà solo lenire, ma mai cancellare. Quel che è successo nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana a Roma, a quell’incrocio tra via Alessandro Severo e viale Cristoforo Colombo, è ancora vivo nella memoria di tutti coloro i quali conoscevano. La sua giovane vita, avrebbe compiuto 19 anni tra qualche settimana, è stata spezzata da un’automobile guidata da una 23enne che si era messa al volante in stato di ebrezza. Travolto e ucciso mentre era sul marciapiede. E ora, mentre il dolore è ancora vivo, suo padre –, giornalista de Il Corriere della Sera – ha scritto unaper ricordare ile ringraziare tutti coloro i quali sono stati vicini alla famiglia dopo questa terribile ...

neXt Quotidiano

Un'atmosfera mai creata a Roma,la consapevolezza di poter vincere. I tifosi l'hanno meritata, ci hanno sostenuto sempre, anche nei momenti non facili, era il giusto premio per loro e per noi. ...Bellavia parla del figlio: 'Filippo parla poco, ma ascolta molto, ladi un figlio è assoluta, ... 'L'ho fatto perché dicevi chebisogno di stare con tutto figlio', spiega la Prati. Marco ... Luca Valdiserri, la lettera del giornalista al figlio travolto e ucciso a Roma Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...“Cercate Fra nell’aria, cercatelo nella musica, cercatelo dentro di voi, nel ricordo che vi ha lasciato”: con un articolo sul Corriere della Sera il giornalista Luca Valdiserri ricorda suo figlio Fran ...