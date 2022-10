Auto in fiamme in via De Caro | paura per una donna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Attimi di spavento per unanel tardo pomeriggio in via De. Avvertendo odore di bruciato provenire dalla sua vettura, l’ha spenta e si è resa conto che stava divampando un incendio. Una volta scesa dall’ha immediatamente telefonato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto anche gli agenti della squadra volante della polizia di stato. Fortunatamente, al di là del comprensibile spavento, lanon ha subito nessun danno fisico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un incendio ha distrutto un edificio a una sola elevazione adibito a deposito di elettrodomestici nel rione Picanello di Catania. Le fiamme si sono propagate a un terreno vicino e a un'auto posteggiata nelle vicinanze. Il rogo ha sviluppato un'alta e intensa colonna di fumo visibile da diverse zone della città. L'incendio è stato ... Auto in fiamme nella notte PREGANZIOL - A fuoco una bisarca e otto autovetture chiude il Passante di Mestre sulla A4 nei pressi del territorio comunale di Preganziol. È successo questa mattina poco dopo le 5 ...Catania incendio. Un vasto incendio, nell'ultima ora, è scoppiato nella zona di Picanello. Non risultano persone coinvolte o ferite.