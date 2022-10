Autista Atac guarda un film mentre guida l’autobus | sospeso senza stipendio

(Di lunedì 24 ottobre 2022)va unera alladi un autobusnella tratta Saxa Rubra-Piazza Risorgimento: grazie alle denunce di un passeggero, che ha documentato con foto e video la vicenda, un conducente di un mezzo dell’azienda controllata da Roma Capitale è statodal servizio e dallo. La segnalazione è arrivata su twitter da un utente che più volte in passato aveva provato a portare all’attenzione di tutti il comportamento irresponsabile di alcuni conducenti. “Eventi come questo danneggiano tutta l’Azienda, con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli 11mila dipendenti venga inquinato da pochi irresponsabili”, ha dichiarato. Secondo Ugo Quinzi, l’uomo che ha segnalato ...

