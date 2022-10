Atti vandalici nella scuola Arangio Ruiz all’Eur | estintori manomessi e finestre rotte

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Distrutte 55all’istituto tecnico commerciale, in viale Africa. Laè stata oggetto dinotte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre. Ignoti sono riusciti ad entrare nell’Istituto e hanno manomesso gliper distruggere 5555Le scuole ancora protagoniste di. Dopo i furti all’Istituto Comprensivo Anzio V adesso è unadell’Eur ad essere presa di mira. Questa notte ...

IL GIORNO

all'Arangio Ruiz, l'istituto tecnico commerciale in viale Africa, all'Eur. Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre ignoti si sono introdotti dentro scuola e hanno manomesso gli ...... Kasko : l'assicurazione copre una serie più ampia di eventi, come i danni causati da fenomeni atmosferici, eventi socio - politici,, etc. Furto - Incendio : la polizza può essere ... Atti vandalici a Bornasco, denunciati sei giovani: quattro sono minorenni Addolorano le quotidiane notizie sugli atti vandalici nella città di Ancona, l'ultima, relativa al grave danneggiamento della storica fontana di Piazza Roma, fornisce l'ennesima prova di una città rid ...Forzata la porta di ingresso, i vandali sono entrati nella notte. Rubati proiettore e computer, svuotat un estintore che ha imbrattato aule e corridoi ...