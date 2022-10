ATP 500 Vienna | ecco il calendario completo e dove vederla

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella giornata di oggi, lunedì 24 ottobre, prenderà il via l‘Atp 500 di, uno dei tornei più attesi dell’anno e snodo cruciale in vista delle Finals di Torino. Il tabellone, come ci si poteva attendere, si presenta ricco di nomi illustri del circuito ATP, tra cui figurano gli impegni degli azzurri Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Gli impegni degli azzurri ATP– Photo Credit: atptour.comPartendo dall’altoatesino, testa di serie numero sei, al rientro dall’ultimo infortunio che lo ha costretto al ritiro a Sofia, affronterà all’esordio il cileno Christian Garin, 86esima forza del circuito maggiore. Se, come si prevede, Jannik riuscirà a superare l’ostacolo sudamericano, se la vedrà poi con uno tra Francisco Cerundolo e la Wild Card Filip Misolic. Per Berrettini, invece, il debutto sarà piuttosto impegnativo. Il ...

L'di Vienna - dovrebbe scendere in campo martedì, ma a questo punto il condizionale è d'obbligo - e il Masters 1000 di Parigi - Bercy sono dietro l'angolo , ma bisogna capire se Berrettini ...Jannik Sinner se la vedrà contro Cristian Garin nel primo turno del torneodi Vienna 2022 (cemento indoor) . L'altoatesino torna in campo dopo la semifinale di Sofia, dove si è dovuto ritirare nel finale di terzo set contro il danese Holger Rune a causa di un ...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo dal calcio al tennis, passando per il basket.