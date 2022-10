ASUS | Zenbook 17 Fold OLED arriva in Italia

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Finalmente lo17diin! Versatilità, prestazioni e innovazione in un solo dispositivo Annunciato ufficialmente a IFA 2022, il nuovo laptop(clicca qui per maggiori info sull’azienda) è il primo dispositivopieghevole da 17,3” al mondo. Da oggi sarà finalmente disponibile anche nel nostro Paese. Un dispositivo con tantissime modalità: il nuovopuò essere utilizzato, infatti, in Modalità Laptop, Desktop, Tablet, Lettura o Estesa. Creato con l’incredibile tecnologia: il nuovo pieghevole digarantisce un’accurata e cinematografica riproduzione dei colori. Nato per regalare un’esperienza di produttività completa....